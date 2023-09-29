العلاج بالإبر الصينية وطريقة عملها والأضرار الصحية المحتملة

الإبر الصينية هي ممارسة يتم خلالها ثقب الجلد بإبر رفيعة وصلبة ومعدنية،
ثم يتم تفعيلها بواسطة حركات معينة وخفيفة يقوم بها المتخصص بواسطة يديه أو بواسطة
تحفيز كهربائي.
والإبر الصينية هي جزء من الطب الصيني القديم الذي يعتقد بوجود أكثر من 2000 موضع للوخز بالإبر متصلين بمسارات أو خطوط طول، وهذه المسارات تقوم بعمل تدفق للطاقة في الجسم.
ويعتقد أن حدوث خلل في توزيع وتدفق الطاقة يمكن أن يتسبب في حدوث الأمراض،
وعن طريق الوخز بالإبر الصينية في نقاط معينة، يمكن تحسين هذا التدفق وبالتالي
تحسين الصحة.
تحسين تدفق الطاقة
ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية أصبحت الإبر الصينية تُستخدم في أكثر من 103 دولة.
طريقة عمل الإبر الصينة غير مفهومة كلياً ولكن توجد أدلة تقترح أن تلك
الإبر لها تأثير على الجهاز العصبي وعلى أنسجة الجسم الأخرى، كما أن لها تأثيرات
إيحائية تحدث نتيجة رغبة المريض في الشفاء.
كيف تعمل الإبر الصينية؟
ويهدف الوخز بالإبر إلى استعادة توزان هذه الطاقة باستخدام الإبر الصينية في مناطق الوخز بالإبر في الجسم، ويوجد المئات من تلك المناطق منتشرة على 14 خط طول أساسي.
وتقوم تلك الإبر بتحفيز الجهاز العصبي المركزي والجهاز المناعي لعمل
التالي: الاستجابة تجاه أي مرض أو عرض، وإعادة توازن الجسم وإطلاق المواد الطبيعية
مثل الإندورفين.
تحفيز الجهاز العصبي
فوائد الابر الصينية وفقاً لبيانات مركز National Center For Complementary and Alternative Medicine (NCCIH) وبيانات دراسات أخرى يمكن أن يساعد الوخز بالإبر في علاج الحالات التالية:
ألم الرقبة.
حالات للعلاج بالإبر الصنينية
هشاشة العظام.
ألم الركبة.
الصداع بما في ذلك الصداع النصفي وصداع التوتر.
تقلصات الدورة الشهرية.
اعتلال الأعصاب المحيطة.
الغثيان.
التهاب المفاصل الروماتويدي.
التعب.
اعتلال الأوتار.
إصابات الرياضة.
ألم الأسنان.
الفيبروميالغيا.
اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الأنف التحسسي.
حالة مرفق التنس.
متلازمة القولون العصبي.
سن اليأس والهبات الساخنة.
وتُشير إحدى الدراسات إلى أن استخدام الإبر الصينية ساعد في تقليل حدة ألم
أسفل الظهر وساعد في استعادة وظيفة الظهر بعد العلاج.
علاج آلام الظهر
فوائد الإبر الصينية للوجه: يمكن أن يتم إجراء الوخز بالإبر في الوجه أحياناً لأغراض تجميلية، حيث يمكن أن تساعد في تحسن شكل الجلد على الرأس والوجه والعنق.