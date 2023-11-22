العدد وصل إلى 8 شركات .. "ساما" يرخص لشركة لمزاولة "التمويل الجماعي بالديْن"

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أعلن البنكُ المركزي "ساما" الترخيصَ لشركة "دنانير للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالديْن. وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط "8" شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة "57" شركة. اضافة اعلان





دعم قطاع التمويل:



19 % زيادة في التسهيلات مقارنة بـ 2022



245 مليار ريال مقدمة من القطاع المصرفي



61 % من إجمالي التسهيلات للمنشآت المتوسطة



8.2 مليار ريال للمنشآت الصغيرة



ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.ويؤكّد البنكُ المركزي أهميةَ التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقعه الإلكتروني.في وقت سابق، كشفت بيانات البنك المركزي (ساما)، عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في المملكة.وبلغت بنهاية الربع الثاني 2023، نحو 262.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2022.وبحسب البيانات، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 245.3 مليار ريال، ما يمثل 93% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 17.3 مليار ريال ما يعادل 7%.واستحوذت المنشآت المتوسطة على 61% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2023، ما يعادل 149.4 مليار ريال.بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة من تسهيلات القطاع المصرفي والجهات المالية 75.7 مليار ريال.واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.2 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 6.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023.