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صحيفة تواصل الالكترونية

"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟

مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
فهد العبد الجبار
أ أ
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أعلن مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري "SRC"، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، عن قرار تعيين مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.اضافة اعلان

العبد الجبار خلفًا لـ فابريس سوسيني

ويأتي هذا خلفًا للرئيس السابق فابريس سوسيني، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2024 بعد حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

الشركة توجه الشكر للرئيس التنفيذي السابق

 ووجه مجلس إدارة الشركة الشكر للرئيس التنفيذي السابق فابريس سوسيني، على جهوده التي استمرت لعدة سنوات في تعزيز مكانة الشركة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، والإسهام في تطوير فريق إداري يمتلك أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

فهد العبد الجبار في سطور

 يُذكر أن العبدالجبار، قد شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية؛ أبرزها:

- المدير العام للمخاطر في هيئة السوق المالية "CMA".

- ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية.
- مثّل المملكة في عددٍ من اللجان بالمنظمة الدولية
- كما كان العبدالجبار ضمن فريق العمل الذي أشرف على طرح شركة أرامكو للاكتتاب.
- ومثّل المملكة في عددٍ من اللجان بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

- كما تضمنت رحلته العملية خبرات متنوعة بالقطاع البنكي في المملكة امتدت لأكثر من 15 عاماً.
- أسهم في تأسيس إدارة الحلول الاستثمارية المبتكرة
- وعمل خلال هذا المدة في إدارة الخزينة في بنك HSBC في لندن، و"سامبا" والبنك العربي الوطني.

- وكان ممن أسهم في تأسيس إدارة الحلول الاستثمارية المبتكرة في بنك "ساب".

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