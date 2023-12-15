الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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"الطيران المدني" تطرح لائحة المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

الطيران المدني
هيئة الطيران المدني
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طرحت الهيئة الوطنية للطيران المدني، لائحة المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تم تنظيمها في اللوائح الاقتصادية بما يتوافق مع مبادئ السياسة الاقتصادية للطيران المدني.اضافة اعلان

700 ألف ريال رسوم تجديد 13 خدمة

وحددت الهيئة المقابل المالي لإصدار وتجديد 13 خدمة، تتمثل في ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني «مجدول» بمقابل مالي 700 ألف ريال، عند إصداره، و«غير المجدول» مقابل 500 ألف ريال.
وتصدر الهيئة ترخيصًا اقتصاديًا لناقل جوي بالطلب، ويشمل إصدار شهادة المشغل الجوي مقابل 300 ألف ريال، ويجدد دون مقابل.

إصدار تصريح للناقل الأجنبي لأغراض الحج

وأتاحت إصدار ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي، وموافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي العارض لأغراض الحج والعمرة دون مقابل مالي.
وتسمح الهيئة بإصدار ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران «وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران / مزود خدمات دعم الطيران العام»، بمقابل 25 ألف ريال ويتم تجديده مقابل 15 ألف ريال.

شهادة السعة المحدودة بـ 111 ألف ريال

وتصدر الهيئة شهادة السعة المحدودة، مقابل 111 ألف ريال، وتجدد بدون مقابل، فيما يتم إصدار ترخيص لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة «أ» مقابل 200 ألف ريال، ويجدد مقابل 150 ألف ريال.
ويكون مقابل الإصدار الفئة «ب» 100 ألف ريال ويجدد بمقابل 50 ألفا، والفئة «ج» مقابل 50 ألفا، ويجدد بمقابل 30 ألف ريال.

ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي دون مقابل

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن ترخيص اقتصادي لخدمات الشحن الجوي باستثناء الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي، يكون إصداره وتجديده دون مقابل.
أما الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي فيكون مقابل 125 ألف ريال، ويجدد مقابل 65 ألفا.

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