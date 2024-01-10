الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد.اضافة اعلان

الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية في المملكة

ويأتي الإعلان ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، التي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين في المملكة.
 وأكدت الوزارة أنه بناءً على تقييم العروض المقدمة وفق المعايير التي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل، أظهرت النتائج فوز تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، برخصة كشف موقع بئر عمق.

الفائزون برخص الكشف عن المعادن

وشملت النتائج فوز تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر" برخصة كشف موقع أم حديد.
 وقالت الوزارة إنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، الذي يُلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة.

معايير الكفاءة الفنية للشركات

ويلزم النظام الشركات بتقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها ستستمر في طرح عمليات المنافسات التعدينية؛ بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة.

اختيار المنافس المناسب لأعمال الاستكشاف

وتعمل الوزارة على عملية تقييم مستمرة للمنافسات التعدينية لضمان اختيار المنافس المناسب لتنفيذ أعمال الاستكشاف التعدينية، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات.

 

موقع "بئر عمق" التعديني

 ويقع موقع "بئر عمق" التعديني الذي فاز فيه تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، في مدينة مهد الذهب غرب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك.


موقع "جبل الصهابية" التعديني

أما موقع "جبل الصهابية" التعديني الذي فاز به تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" فيقع في منطقة تثليث جنوب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الزنك والرصاص والنحاس.

موقع "أم حديد" التعديني

يقع موقع "أم حديد" التعديني الذي فاز به تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر"، في منطقة عفيف وسط المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 246 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الفضة والرصاص والنحاس والزنك.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

أفضل أداء منذ 12 شهرا .. الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية تقفز 10.88%

ماذا قال البنك الدولي عن اقتصاد المملكة في 2024؟

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فشل الشركات الناشئة
4:20 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 دورس تعلمها من فشل الشركات الناشئة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
3:34 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة

نائب وزير الحج رميح
1:20 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا (فيديو)

وزارة التجارة
12:09 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

بيان مهم لـ "التجارة" بشأن تعديل عقد تأسيس الشركات عبر منصة الأعمال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
12:39 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
12:36 م الأربعاء، 10 يناير 2024

وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال

حساب المواطن
5:44 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟

1
11:57 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. نهرٌ جارٍ طول العام في المملكة.. 5 معلومات لا تعرفها عن وادي "بيش" (فيديو)

مؤتمر التعدين الدولي
11:45 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
11:19 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع