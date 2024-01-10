"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد. اضافة اعلان





الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية في المملكة



الفائزون برخص الكشف عن المعادن



معايير الكفاءة الفنية للشركات



اختيار المنافس المناسب لأعمال الاستكشاف



ويأتي الإعلان ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، التي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين في المملكة.وأكدت الوزارة أنه بناءً على تقييم العروض المقدمة وفق المعايير التي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل، أظهرت النتائج فوز تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، برخصة كشف موقع بئر عمق.وشملت النتائج فوز تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر" برخصة كشف موقع أم حديد.وقالت الوزارة إنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، الذي يُلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة.ويلزم النظام الشركات بتقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها ستستمر في طرح عمليات المنافسات التعدينية؛ بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة.وتعمل الوزارة على عملية تقييم مستمرة للمنافسات التعدينية لضمان اختيار المنافس المناسب لتنفيذ أعمال الاستكشاف التعدينية، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات.

موقع "بئر عمق" التعديني





موقع "جبل الصهابية" التعديني



موقع "أم حديد" التعديني



ويقع موقع "بئر عمق" التعديني الذي فاز فيه تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، في مدينة مهد الذهب غرب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك.أما موقع "جبل الصهابية" التعديني الذي فاز به تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة" فيقع في منطقة تثليث جنوب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الزنك والرصاص والنحاس.يقع موقع "أم حديد" التعديني الذي فاز به تحالف "شركة سمو وكويا سيلفر"، في منطقة عفيف وسط المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 246 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الفضة والرصاص والنحاس والزنك.