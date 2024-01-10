"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الفائزين في الجولة الرابعة من
منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد.
الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية في المملكةويأتي الإعلان ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع وبرنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، التي تحقيق الاستغلال الأمثل
للموارد الطبيعية لقطاع التعدين في المملكة.
وأكدت الوزارة أنه بناءً على تقييم العروض المقدمة وفق المعايير التي تركزت على الجوانب الفنية وبرامج العمل، أظهرت النتائج فوز تحالف "شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو"، برخصة كشف موقع بئر عمق.
الفائزون برخص الكشف عن المعادنوشملت النتائج فوز تحالف "شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء
القابضة" برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف "شركة سمو وكويا
سيلفر" برخصة كشف موقع أم حديد.
وقالت الوزارة إنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، الذي يُلزم جميع الشركات المتقدمة بطلبات الحصول على تراخيص التعدين المختلفة.
معايير الكفاءة الفنية للشركات ويلزم النظام الشركات بتقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير
الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها ستستمر في طرح عمليات المنافسات التعدينية؛ بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة.
اختيار المنافس المناسب لأعمال الاستكشافوتعمل الوزارة على عملية تقييم مستمرة للمنافسات التعدينية لضمان اختيار
المنافس المناسب لتنفيذ أعمال الاستكشاف التعدينية، مع مراعاة أسس العدالة
والشفافية في هذه المنافسات.