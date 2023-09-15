"الصناعة" تطرح 7 مواقع للمنافسة على استغلال خام البحص

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرحها لـ 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة على الحصول على رخص لمحاجر مواد البناء. اضافة اعلان

وقالت الوزارة إن موقع المحاجر سيكون في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، اعتباراً من 19 من سبتمبر 2023، والذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ 32 كم².





دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية





الإعلان عن تأهيل المتنافسين



ويأتي ذلك في إطار دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية في الاستثمار بقطاع التعدين، إضافةً إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.وأوضحت “الوزارة” أن عدد المواقع المطروحة للمنافسة هي 7 مواقع لخام البحص، وسيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة “تعدين” اعتباراً من 19 من سبتمبر 2023 وحتى 30 من سبتمبر.وأشارت إلى أن المنافسة ستمر بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيراً إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.وبيّنت الوزارة أن جيولوجية منطقة مجمع الأسياح تُظهر منكشفات الجزء العلوي من متكون الجلة، وهي عبارة عن صخور كربونات الكالسيوم (حجر الجير، الدولوميت، حجر الجير الدولوميتي).موضحة أنه يمكن استخدامها في الأعمال الإنشائية وعمليات رصف الطرق في طبقات الأساس السطحية وتحت السطحية.