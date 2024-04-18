"الصناعة" تُصدر أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" في مارس

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37188 "شهادة منشأ" خلال شهر مارس 2024، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواءً الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.





شهادة المنشأ



4 شهادات منشأ

