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"الصناعة" تُصدر أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" في مارس

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أ أ
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 أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37188 "شهادة منشأ" خلال شهر مارس 2024، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواءً الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.اضافة اعلان

شهادة المنشأ

 وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد، الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

4 شهادات منشأ

 وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي:
شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية
شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة
شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
 وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط:  ( من هنا).

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