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"السيادي السعودي" ينشئ أقوى قطاع لرأس المال الاستثماري في المنطقة

الرياض
العاصمة الرياض
أ أ
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ذكرت منصة بيانات رأس المال الاستثماري في دبي، أن السنة الماضية 2023 شهدت تفوق المملكة في مجال توفير مزيد من استثمارات رأس المال المخاطر.اضافة اعلان
يأتي ذلك بعد قيام صندوق الثروة السيادية السعودي بتعزيز إنفاقه على هذا القطاع، وفقًا لـ"عكاظ".

السيادي السعودي يسهم بنصف تمويلات رأس المال الاستثماري

وأوضحت المنصة أن الشركات السعودية الناشئة جمعت تمويلات قدرها 1.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالسنة السابقة.
ويمثّل ذلك المبلغ أكثر من نصف جميع تمويلات رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023.
وأشارت البيانات إلى أن تركيز الحكومة السعودية على الابتكار، ومساندة الشركات الناشئة، والاستثمارات التي يقدمها الصندوق السيادي السعودي والمؤسسات المالية التابعة له قدمت دفعة قوية إلى قطاع التكنولوجيا السعودي.
وأضافت أن صفقتين كبيرتين خلال الربع الأخير من 2023، تتعلقان بشركتي (تابي) و(تمارا)، هيأت للمملكة الحصول على المرتبة الخامسة في مؤشر تمويل الأسواق الناشئة، جنباً إلى جنب سنغافورة، وتركيا، وإندونيسيا، وفيتنام.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة السعودي

ونقلت (بلومبيرج)، أمس، عن الرئيس التنفيذي للمنصة فيليب باهوشي، قوله: "إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ظل يغدق التمويل على شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، في سياق مسعاه الرامي لإقامة صناعة تتعلق برأس المال المخاطر، وتشجيع رجال الأعمال الشباب على تأسيس شركاتهم، بُغية تنويع الاقتصاد السعودي، وإيجاد فرص وظيفية للسعوديين".
وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي أنشأ (صندوق الصناديق) لشركات رأس المال الاستثماري، كما أنه يستثمر بشكل مباشر في هذا القطاع من خلال شركة سنابل؛ التي تتبع له.

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