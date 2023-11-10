السوق المالية تلزم 9 مستثمرين بدفع 4 ملايين ريال لمخالفة النظام

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أعلنت هيئة السوق المالية إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
سبعة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم واثنين
آخرين بدفع 4.04 مليون ريال.
أسماء المدانين بمخالفة نظام السوق الماليةوأصدرت اللجنة قرارها القطعي بإدانة كل من: أسامة.ع.ع، وإبراهيم ن.ع، وأحمد
ف.س، وعبدالسلام ع.ح، وتركي ن.س، ونواف ب.ب، وعبدالإله م.ف.
وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتحقيق بعضهم مكاسب غير مشروعة نتيجة تلك المخالفات، وإلزامهم مع اثنين آخرين بدفع تلك المكاسب التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.
التنسيق بين الهيئة والجهات المعنيةوأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي
جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة.
وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق الماليةوأكدت أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث
تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه
التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها.
واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ممارسات الاحتيال والغش جريمة جنائيةوتهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي
على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة
النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما شددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح.