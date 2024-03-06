السواحة: استثمارات رأس المال الجريء ترتفع لأكثر من مليار و400 مليون دولار

أ أ

أبرز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، حجم الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات بالمملكة.





الإصلاحات في قطاع الاتصالات



ارتفاع رأس المال الجريء بالمملكة



وقال في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء: "سمو سيدي (ولي العهد) بعدد من الإصلاحات التي أمر بها، من أوائلها كان لأول مرة في تاريخ المملكة يوجد نظام اتصالات وتقنية المعلومات يركز على تعريف تقنية المعلومات والحفاظ على هذا السوق".وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج بقيادة صندوق الاستثمارات العامة وبالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية التقنية، وصندوق التنمية الوطني.وبين وزير الاتصالات، أنه من خلال هذا الحراك الرائع التشريعي وفي بناء الكوادر والاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات في رأس المال الجريء إلى أكثر من مليار و400 مليون دولار.وأوضح أن هناك منجزًا أعظم لأول مرة، وهو أن المملكة تحصل على حصتها العادلة من حجم تمويل رأس المال الجريء في المنطقة بنسبة 52 في المئة، ونسبة النمو بلغت 33 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بالانخفاض والتصحيح الذي يشهده العالم بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 في المئة".