السعودية للكهرباء تحقق 5.8 مليارات ريال صافي ربح خلال الربع الثالث

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الـ9 أشهر من عام 2023م، محققة إيرادات تشغيلية في الربع الثالث بلغت 23.8 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 22.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.6 %. اضافة اعلان





ارتفاع كمية مبيعات الطاقة الكهربائية



وبينت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع كمية مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 10% خلال موسم صيف العام الحالي، إضافة إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، وجاء ذلك مدعوماً أيضا بنمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل.



وأوضحت السعودية للكهرباء أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.3%، نتيجة نمو الأعمال وارتفاع الطلب، إلا أن الارتفاع في الإيرادات عن تكاليف التشغيل أدى إلى نمو إجمالي الربح في الربع الثالث بنسبة 3.3%، حيث بلغ إجمالي الربح 7.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 7.5 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق.





الربح التشغيلي في الربع الثالث



إيرادات تشغيلية



النتائج المالية والتشغيلية للشركة



استغلال الفرص الإضافية الجديدة



صكوك ثنائية الشريحة



وسجل الربح التشغيلي في الربع الثالث ثباتاً بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث بلغ 7.2 مليارات ريال، وبلغ صافي الربح للربع الثالث 5.8 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.4 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 8.3 %، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، الأمر الذي يعكس ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب حصول الشركة على تمويلات إضافية لتمويل مشاريعها الرأسمالية، هذا بالإضافة إلى احتساب الشركة مخصص الزكاة بشكل ربعي خلال العام الحالي.وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثالث من عام 2023م 0.94 ريال مقابل ربح 1.07 ريال للسهم للربع الثالث من العام السابق.كما حققت الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م إيرادات تشغيلية بلغت 56.9 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 55.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 2.2%، فيما بلغ إجمالي الربح 15.6 مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 16.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، منخفضاً بنسبة 6.7%، وبلغ الربح التشغيلي 14.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 15.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 3.4%، أما صافي الربح فبلغ 10.3 مليارات ريال سعودي مقارنة بمبلغ 13.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق منخفضاً بنسبة 22.8%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م 260.9 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو سنوي قدره 0.7%.وعزت "السعودية للكهرباء" الانخفاض في صافي الربح لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بشكل أساس، إلى ارتفاع مصاريف واستهلاكات التشغيل والصيانة نتيجة لارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ونمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة ودخول مشاريع جديدة للعمليات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين بها.وحول النتائج المالية والتشغيلية للشركة، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" المهندس خالد بن حمد القنون، أن الشركة استطاعت تغطية النمو الكبير وغير المسبوق منذ سنوات عديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف للعام الحالي إذ تخطى النمو نسبة 10%، حيث بلغ النمو في الحمل الذروي للشبكة الكهربائية 8% متخطيا 70.6 جيجا وات، وهو رقم قياسي جديد للشبكة الكهربائية في المملكة، ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في الطلب على الخدمة الكهربائية ما تمر به المملكة من ازدهار اقتصادي في ظل تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030".وأضاف القنون: "السعودية للكهرباء تتبع حالياً نهجاً طموحاً لتعزيز ريادتها، وفرص نموها، في ظل الإصلاحات التنظيمية والمالية التي دعمت القطاع والشركة بشكل عام، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، ارتفعت استثمارات الشركة الرأسمالية بنسبة 52%، حيث تجاوزت 29.5 مليار ريال (منها قرابة 14 ملياراً اُسْتثمِرَت خلال الربع الثالث)، وتمثل تلك الاستثمارات جزءاً من خطتها الاستثمارية الطموحة لضخ استثمارات مقدرة ب 500 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، وذلك لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين وتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء ضمن برامج رؤية المملكة 2030م".وأفاد القنون أن الشركة تتطلع من خلال خططها التوسعية إلى استغلال الفرص الإضافية الجديدة ذات طبيعة مكملة لأعمالنا وتوفر أفضل استغلال لوضع الشركة السوقي ولأصولها اقتصادياً وتدعم النمو والاستدامة المالية، ففي شهر أكتوبر الماضي، استثمرت الشركة 254 مليون ريال للاستحواذ على حصة 25% من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية والتي تهدف إلى توفير خدمة الشحن السريع للسيارات الكهربائية بالمملكة.وبين الفنون أن الشركة فاز تحالفها بترسية مشروعي محطتي توليد (طيبة1 والقصيم1) بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 جيجا وات لكل محطة وباستثمارات تقديرية إجمالية تبلغ حوالي 14.6 مليار ريال, إضافة إلى ذلك وافقت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" على ترسية تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد رابغ المملوكة بالكامل للسعودية للكهرباء من خلال إضافة وحدات تقنية الدورة المركبة بقدرة إنتاجية 1.2 جيجاوات، وهي خطوة تدعم استمرار مكانة الشركة الرائدة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.وأكد أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يوفر جميع الإمكانيات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.يذكر أن الشركة كانت قد أصدرت في أبريل الماضي بنجاح صكوكًا ثنائية الشريحة بقيمة ملياري دولار أمريكي، تتكون من 1.2 مليار دولار أمريكي، شريحة صكوك خضراء بأجل 10 أعوام، وشريحة صكوك اعتيادية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل 30 عام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية. كما أبرمت الشركة في أكتوبر الماضي اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي)، مع أربعة بنوك رائدة. خلال فعاليات الحدث الاقتصادي العالمي – مبادرة مستقبل الاستثمار – في الرياض.وبينت الشركة أن التمويلات المتحصل عليها تدعم خططها الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وفي الوقت نفسه ستعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة، الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها.