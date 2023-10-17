"الزكاة والضريبة" تحصل على شهادة تقييم الجودة الخارجي المستقل

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حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتصبح أول هيئة حكومية على مستوى المملكة تحقق هذه الشهادة بأعلى تقييم في مستويات النضج Optimising وبتصنيف متوافق مع المعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية. اضافة اعلان





تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية

عقد دورات تدريبية وورش عمل





أهداف ويُحقق تقييم الجودة الخارجي المستقل



ويأتيحصول الهيئة على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجةً لدور الهيئة في تبني أفضل الممارسات لتحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وتتويجًا لجهودها في تحقيق أهداف تقييم الجودة الخارجي المستقل لنشاط المراجعة الداخلية.وعملت الهيئة على دراسة متطلبات المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية والتي تتكون من 52 معيارًا، إضافةً إلى إجراء مقارنة للوضع الحالي مع المعايير الدولية، والعمل على تحديث ميثاق المراجعة الداخلية ودليل السياسات والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية.كما عملت الهيئة على عقد دورات تدريبية وورش عمل للمختصين لديها بالمراجعة الداخلية، بما يضمن المواءمة مع متطلبات المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بدليل السياسات والإجراءات وقياس الفعالية والكفاءة، إضافة إلى قياس مستوى نضج المراجعة الداخلية مقابل كل معيار من المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.يُشار إلى أن حصول الهيئة على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" يأتي متوافقًا مع متطلبات المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بعمل تقييم خارجي مستقل لجودة نشاط المراجعة الداخلية.ويُحقق تقييم الجودة الخارجي المستقل لنشاط المراجعة الداخلية، عددًا من المكتسبات ذات الأهمية الكبرى على مستوى الأجهزة الحكومية ومن ذلك، توافق خدمات المراجعة الداخلية مع المتطلبات الإلزامية لـ "إطار الممارسة المهنية الدولية" (IPPF) الصادر عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، بما في ذلك "المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية ورفع مستوى مهارات ومعارف وخبرات المراجعين الداخليين، مما يُسهم في تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية.