الرياض في المقدمة.. الأحذية والملابس تتصدر عمليات الشراء.. و12.34 مليار ريال حصيلة أسبوع

أ أ

كشف البنك المركزي السعودي، في نشرته الأسبوعية لنقاط البيع في المملكة، خلال الفترة من 7 - 13 يناير 2024، أن عمليات النقاط بلغت 191,673,000 عملية، حققت 12,347,101,000 ريال، مقابل 13,393,810,000 ريال عن نفس الفترة السابقة. اضافة اعلان





عدد العمليات في الملابس والأحذية



عدد العمليات في المنافع العامة



على مستوى مناطق بالمملكة



عدد عمليات نقاط البيع في الخبر



ووفق النشرة، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6,417,000 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 787,409,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,554,000 عملية، بقيمة 374,898,000 ريال.وبلغ عدد العمليات في التعليم 97,000 عملية، بقيمة 97,356,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1,028,000 عملية، بقيمة 199,717,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14,409,000 عملية، بقيمة 832,200,000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الصحة 8,078,000 عملية، بقيمة 751,817,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,241,000 عملية، بقيمة 289,403,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 932,000 عملية، بقيمة 414,964,000 ريال.وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,705,000 عملية، بقيمة 119,301,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 233,000 عملية، بقيمة 220,356,000 ريال.وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22,612,000 عملية، بقيمة 1,477,954,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2,358,000 عملية، بقيمة 301,104,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 56,478,000 عملية، بقيمة 2,019,463,000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43,646,000 عملية، بقيمة 1,834,528,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 800,000 عملية، بقيمة 96,366,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2,721,000 عملية، بقيمة 666,444,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27,363,000 عملية، بقيمة 1,891,099,000 ريال.وعلى مستوى مناطق المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 59,036,000 عملية، بقيمة 4,103,341,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8,581,000 عملية، بقيمة 555,612,000 ريال.في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8,423,000 عملية، بقيمة 530,807,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,837,000 عملية، بقيمة 213,699,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3,364,000 عملية، بقيمة 195,808,000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,501,000 عملية، بقيمة 131,043,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4,439,000 عملية، بقيمة 289,113,000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4,318,000 عملية، بقيمة 357,525,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7,728,000 عملية، بقيمة 592,645,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23,994,000 عملية، بقيمة 1,823,961,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 65,452,000 عملية، بقيمة 3,553,548,000 ريال.