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الرميان: 96 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص في الصندوق بأقل من عامين (فيديو)

محافظ صندوق الاستثمارات1
محافظ صندوق الاستثمارات العامة
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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، على أن الصندوق يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعًا إستراتيجيًا في المملكة يتم فيها اشتراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره كمستثمر وشريك ومورد.اضافة اعلان

96 مليار استثمارات القطاع الخاص في الصندوق

جاء ذلك خلال كلمة الرميان في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، في تقرير لقناة "الإخبارية".
وقال الرميان: القطاع الخاص له دور مهم كمستثمر في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص خلال الفترة من بداية عام 2021 إلى الربع الثالث من عام 2023 أكثر من 96 مليار ريال.

انطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

وانطلق، اليوم الثلاثاء، منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الثانية، خلال يوميْ 6 و7 فبراير؛ بهدف تعزيز التعاون بينه وبين شركاته التابعة مع هذا القطاع، سعياً لتحقيق نمو الاقتصاد المحليّ.
ويعد المنتدى منصة للتعاون والشراكات وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية ويهدف إلى تعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسة.

الإعلان عن شركات رئيسة بين الصندوق والقطاع الخاص

ويشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسة بين القطاع الخاص والصندوق وشركات محفظته، وستسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.
وتسعى برامج المنتدى لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة.


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