الذهب يرتفع 5 ريالات.. وعيار 24 يسجل 231 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 231.07 ريال





عيار 21 يُسجل 202.18 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,725.25 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,565.11 ريال



وسجل عيار 24 نحو 231.07 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 211.81 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.30ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.79 ريال.الذهب عيار 24 231.07الذهب عيار 22 211.81الذهب عيار 21 202.18الذهب عيار 18 173.30الذهب عيار 14 134.79وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,725.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,312.80 ريال.الذهب عيار 24 226.28الذهب عيار 22 207.42الذهب عيار 21 197.99الذهب عيار 18 169.71الذهب عيار 14 131.99وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,565.11 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 235,331.20 ريال.