الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يرتفع 5 ريالات.. تعرف على أخر الأسعار مساء الجمعة

اسعار الذهب3
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 20 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.

اضافة اعلان
عيار 24 يسجل 239.31 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 239.31 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 219.37 ريال.


عيار 21 يُسجل 209.40 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.60 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           239.31         
الذهب عيار  22           219.37         
الذهب عيار  21           209.40         
الذهب عيار  18           179.48         
الذهب عيار  14           139.60


أوقية الذهب تسجل 8,000.73 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,000.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,882.40 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           234.65         
الذهب عيار  22           215.09         
الذهب عيار  21           205.32         
الذهب عيار  18           175.99         
الذهب عيار  14           136.88


أوقية الذهب تسجل 7,844.94ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,844.94 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 244,036 ريال.

اقرأ أيضا

اسعار العملات3
6:11 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يرتفع "هللة" ويُسجل 4.56 ريالًا

اسعار النفط
1:39 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

النفط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي خوفًا من فشل التحركات الأخيرة

IMG-20231019-WA0015
9:44 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مختص عقاري يكشف عن ضغوط وتحديات تواجه الاقتصاد

فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد
4:57 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

وزير الاقتصاد: المملكة عازمة على تحقيق شراكات دولية مع رابطة الآسيان

اقرأ أيضا

"الاستثمارات العامة" يعلن تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية بـ 3.5 مليارات

الأهداف والقضايا.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة وإندونيسيا

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.95 ريال

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

2.4 مليار دولار صفقات الاستثمار الجرئ في المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب2 9:39 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

اسعار الذهب 10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يًسجل أقل من 195 ريالاً

اسعار الذهب 9:56 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اسعار الذهب2 10:45 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 203 ريالات

اقرأ أيضا

عقارات
9:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب

الأضاحي الأغنام الماشية
8:01 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أعلاها 1500ريال.. تعرف على تفاصيل أسعار الأغنام في سوق جدة

وفرة السلع الاستهلاكية
7:36 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

نجاح سياسات وفرة السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة

تراجع أسعار النفط
6:51 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أسعار النفط تتراجع بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

F8303DXWYAAhk0m
5:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

ولي العهد 11
4:10 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد وقادة دول الآسيان يؤدون صلاة الجمعة بمقر القمة (صور)

مجلس التعاون ورابطة الآسيان
2:59 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة