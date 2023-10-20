الذهب يرتفع 5 ريالات.. تعرف على أخر الأسعار مساء الجمعة

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 20 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 239.31 ريال





عيار 21 يُسجل 209.40 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,000.73 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,844.94ريال



وسجل عيار 24 نحو 239.31 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 219.37 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.60 ريال.الذهب عيار 24 239.31الذهب عيار 22 219.37الذهب عيار 21 209.40الذهب عيار 18 179.48الذهب عيار 14 139.60وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,000.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,882.40 ريال.الذهب عيار 24 234.65الذهب عيار 22 215.09الذهب عيار 21 205.32الذهب عيار 18 175.99الذهب عيار 14 136.88وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,844.94 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 244,036 ريال.