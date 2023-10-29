الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يرتفع 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 29 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 241.93ريال

 وسجل عيار 24 نحو 241.93 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 221.77 ريال.


عيار 21 يُسجل 211.69 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.69 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.45 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.13 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        241.93         
سعر جرام الذهب عيار 22        221.77         
سعر جرام الذهب عيار 21        211.69         
سعر جرام الذهب عيار 18        181.45         
سعر جرام الذهب عيار 14        141.13


أوقية الذهب تسجل 7,524.80 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,524.80 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,931.71 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        239.17         
سعر جرام الذهب عيار 22        219.24         
سعر جرام الذهب عيار 21        209.2
سعر جرام الذهب عيار 18        179.38         
سعر جرام الذهب عيار 14        139.52


أوقية الذهب تسجل 7,404.32 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,404.32 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,057.96 ريال.

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