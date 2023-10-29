الذهب يرتفع 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 29 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 241.93ريال





عيار 21 يُسجل 211.69 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,524.80 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,404.32 ريال



وسجل عيار 24 نحو 241.93 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 221.77 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.69 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.45 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.13 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 241.93سعر جرام الذهب عيار 22 221.77سعر جرام الذهب عيار 21 211.69سعر جرام الذهب عيار 18 181.45سعر جرام الذهب عيار 14 141.13وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,524.80 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,931.71 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 239.17سعر جرام الذهب عيار 22 219.24سعر جرام الذهب عيار 21 209.2سعر جرام الذهب عيار 18 179.38سعر جرام الذهب عيار 14 139.52وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,404.32 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,057.96 ريال.