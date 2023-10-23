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صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يخسر 83 هللة.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

اسعار الذهب6
أسعار الذهب اليوم الاثنين
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 23 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 237.89 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 237.89 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.07 ريال.


عيار 21 يُسجل 208.16ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 178.42 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 138.77 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           237.89         
الذهب عيار  22           218.07         
الذهب عيار  21           208.16         
الذهب عيار  18           178.42         
الذهب عيار  14           138.77


أوقية الذهب تسجل 7,953.26 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,953.26 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,405.60 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           238.84         
الذهب عيار  22           218.94         
الذهب عيار  21           208.99         
الذهب عيار  18           179.13         
الذهب عيار  14           139.32


أوقية الذهب تسجل 7,985.01 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,985.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,393.60 ريال.

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