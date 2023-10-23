الذهب يخسر 83 هللة.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 23 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 237.89 ريال





عيار 21 يُسجل 208.16ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,953.26 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,985.01 ريال



وسجل عيار 24 نحو 237.89 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.07 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 178.42 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 138.77 ريال.الذهب عيار 24 237.89الذهب عيار 22 218.07الذهب عيار 21 208.16الذهب عيار 18 178.42الذهب عيار 14 138.77وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,953.26 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,405.60 ريال.الذهب عيار 24 238.84الذهب عيار 22 218.94الذهب عيار 21 208.99الذهب عيار 18 179.13الذهب عيار 14 139.32وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,985.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,393.60 ريال.