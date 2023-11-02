الذهب يخسر ريالين.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 2 من نوفمبر، حيث شهدت تراجعًا ملحوظا في الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 238.8 ريال





عيار 21 يُسجل 208.95 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,427.36 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,486.22 ريال



وسجل عيار 24 نحو 238.8 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.9 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.1 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.3 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 238.8سعر جرام الذهب عيار 22 218.9سعر جرام الذهب عيار 21 208.95سعر جرام الذهب عيار 18 179.1سعر جرام الذهب عيار 14 139.3وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,427.36 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,798.85 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 240.69سعر جرام الذهب عيار 22 220.63سعر جرام الذهب عيار 21 210.6سعر جرام الذهب عيار 18 180.52سعر جرام الذهب عيار 14 140.4وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,486.22 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,691.31 ريال.