الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الذهب يحافظ على مكاسبه.. وعيار 24 يسجل 247 ريالاً

أسعار الذهب5
أسعار الذهب اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 30 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 246.62 ريال

وسجل عيار 24 نحو 246.62 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.90 ريال.


عيار 21 يُسجل 215.79 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.79 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.97ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.27 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة   

الذهب عيار  24           246.62         
الذهب عيار  22           225.90         
الذهب عيار  21           215.79         
الذهب عيار  18           184.97         
الذهب عيار  14           144.27         


أوقية الذهب تسجل 8,242.79 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,242.79 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,412 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           246.55         
الذهب عيار  22           225.84         
الذهب عيار  21           215.73         
الذهب عيار  18           184.91         
الذهب عيار  14           144.23         


أوقية الذهب تسجل 8,242.79 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,242.79 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,412 ريال.

اقرأ أيضا

اكسبو1
8:32 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

اقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار

وزارة التجارة السعودية
5:53 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تصل لـ25 ألف ريال.. غرامات فورية على الشركات المتأخرة عن إيداع القوائم المالية

أوبك
5:31 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

النفط يرتفع نحو 2% مدعومًا بتوقعات إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية

اسعار العملات
1:53 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

اليورو يسجل 4.12 .. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اقرأ أيضا

الخام الأمريكي يقفز عند التسوية .. و"برنت" يسجل 83 دولارا للبرميل

3.8 % نموا في عدد المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث من 2023

بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا 20 نقطة

في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"

6.8 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 7 5:19 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب 4 10:14 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

اسعار الذهب2 10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب6 10:15 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 22 يسجل 220 ريالاً

اقرأ أيضا

اسعار العملات4
10:25 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

اسعار الذهب2
9:57 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 216 ريالاً

قمة العقار
9:39 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

الاقتصاد السعودي
9:22 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي
10:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

أهم 10
9:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

تنزيل (1)
9:03 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عملاق الدبلوماسية.. وفاة هنري كيسنجر "عرّاب السياسة" الأمريكية عن 100 عام

اكسبو1
8:32 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

اقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار

الراتب - ريال 0 عملة
8:10 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

c962324af8
7:57 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أسهل طريقة للقبول بوظائف الدفاع الجوي في آخر يوم تقديم