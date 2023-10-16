الذهب يتراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له خلال شهر

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد بلوغها أعلى مستوى خلال شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر 3% في الجلسة السابقة. اضافة اعلان

وانخفض الذهب بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية.





أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر





الصراع في المنطقة وأسعار النفط





تراجع أسعار المعادن النفيسة



وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية، بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية.وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.وانخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، وسجلت الفضة انخفاض 0.4% إلى 22.62 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأونصة.