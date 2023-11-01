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الذهب يتجه نحو أفضل أداء شهري في عام .. لهذا السبب

اسعار الذهب 4
الذهب
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استقرت أسعار الذهب قبيل اجتماعات لمصارف مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريباً في ظل الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس".اضافة اعلان

المعاملات الفورية:


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب إلى 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022. وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1994.15 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2003.60 دولار.

السياسة النقدية:


وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأميركي يوم الجمعة.

ومن المنتظر أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 23.17 دولار.

وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية. وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة في المائة هذا الشهر.

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