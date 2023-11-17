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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط آمال بوقف رفع الفائدة في أمريكا

الذهب 2
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
أ أ
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها يوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وتزايدت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.اضافة اعلان

سعر أونصة الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني في الجلسة السابقة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.
وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات نشرت مؤخرًا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر، وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 بالمئة وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.8 دولار للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 بالمئة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار لكنه ارتفع 6.4 بالمئة خلال الأسبوع.
كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.

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