الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جلسات اليوم الثالث لمنتدى "مبادرة مستقبل السلام"

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انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة، اليوم الخميس، تحت عنوان "البوصلة الجديدة" في الرياض. اضافة اعلان

بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.





3 جلسات عن الذكاء الاصتطناعي





فعاليات اليوم الأول للمنتدى



التحديات العالمية في مجال المناخ



وقد بدأت فعاليات اليوم بعقد ثلاث جلسات تتمحور حول كيفية الاستفادة القصوى من تقنية الذكاء الاصطناعي، وتعظيم المكاسب الاقتصادية من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة.1ـ الجلسة الصباحية الإولى وحديث حول قيادة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.2ـ الجلسة الثانية تتحدث عن أثر البيئة الاستثمارية على تحفيز الذكاء الاصطناعي.3ـ الجلسة الثالثة كانت حول الاقتصاد التجميعي.وشهدت مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الأول، أول أمس، حضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، لكلمة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، عن إعادة رسم خريطة التعاون الكوري مع الشرق الأوسط.بمشاركة 6 آلاف مندوب في العديد من الجلسات العامة ومنتديات الحوار وورش العمل التعاونية.وضمت الجلسات الأخرى، أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.وانطلقت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة اليوم الثلاثاء من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالرياض.وتتناول جلسات المؤتمر التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار -التي تأتي تحت عنوان "البوصلة الجديدة"- مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.