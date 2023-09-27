الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الورقة الخضراء تواصل ضغط الأسواق

الدولار يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر

الدولار
الدولار
أ أ
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صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر.

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دعم الين:


وتسبب الدولار في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعةً لفترة أطول على الأسواق، ما أدى لحدوث ضغط كبير في الأسواق.

يأتي هذا فيما انخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 في المائة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.05555 دولار، ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3 في المائة، وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.


نزول الاسترليني:


ونزل الإسترليني 0.09 في المائة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق يوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز 4 في المائة.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 106.30 نقطة. وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهراً عند 149.185 يوم الثلاثاء.

ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 يناً لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي، فيما تراجع الدولار الأسترالي 0.20 في المائة إلى 0.6385 دولار. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 في المائة إلى 0.5931 دولار.

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