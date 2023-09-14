"الداخلية" تًدشن مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول.. أهم الأهداف

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دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، في مقر الوكالة بالرياض، اليوم، مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. اضافة اعلان



التدشيم تم بالتنسيق بين "الداخلية" و"المالية"



أهم مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول



وتم التدشين بحضور مستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، ومدير عام إدارة الميزانية بوزارة الداخلية عبدالمجيد بن عبدالله الغانم.ويعد المشروع، أحد مسارات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بالجهات العامة، ويشرف عليه مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، ويهدف إلى:1 - حصر وجرد الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية.2 - تقييم الأصول استعداداً لإدراجها بسجلات المحاسبية للوكالة لمعرفة المركز المالي للقطاع.3 - تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للأصول وفق أعلى المعايير المحاسبية الدولية وتحديد المركز المالي للجهات الحكومية.