الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 24 يُسجل 229 ريالاً

اسعار الذهب2
أسعار الذهب
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 229.14

 وسجل عيار 24 نحو 229.14ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.04 ريال.


عيار 21 يُسجل 200.5 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 200.5 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 171.85 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.66ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        229.14         
سعر جرام الذهب عيار 22        210.04         
سعر جرام الذهب عيار 21        200.5         
سعر جرام الذهب عيار 18        171.85         
سعر جرام الذهب عيار 14        133.66


أوقية الذهب تسجل 7,126.87 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,126.87 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 229,137.60 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

اسعار الذهب عيار 24  229.00  ريال  
سعر الذهب عيار 22    209.92  ريال  
اسعار الذهب عيار 21  200.38  ريال  
اسعار الذهب عيار 18  171.75  ريال  
سعر الذهب عيار 14    133.58 ريال


أوقية الذهب تسجل 7,122 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,122 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.

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