الخميس.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 24 يُسجل 229 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 229.14





عيار 21 يُسجل 200.5 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,126.87 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,122 ريال



وسجل عيار 24 نحو 229.14ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.04 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 200.5 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 171.85 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.66ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 229.14سعر جرام الذهب عيار 22 210.04سعر جرام الذهب عيار 21 200.5سعر جرام الذهب عيار 18 171.85سعر جرام الذهب عيار 14 133.66وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,126.87 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 229,137.60 ريال.اسعار الذهب عيار 24 229.00 ريالسعر الذهب عيار 22 209.92 ريالاسعار الذهب عيار 21 200.38 ريالاسعار الذهب عيار 18 171.75 ريالسعر الذهب عيار 14 133.58 ريالوقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,122 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.