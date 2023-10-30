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الخطوط السعودية تسجل نموًا 50%؜ في العمليات التشغيلية لموسم العمرة

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
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سجلت الخطوط السعودية نموًا بنسبة 50%؜ في العمليات التشغيلية لموسم العمرة هذا العام، حيث نقلت 814 ألف معتمر في الاتجاهين من شهر محرم وحتى ربيع الأول.اضافة اعلان
وتواصل الخطوط عملياتها التشغيلية لموسم العمرة للعام الهجري 1445هـ، وذلك في إطار التزامها بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.


توفير الرحلات العارضة لموسم العمرة

وخططت "السعودية" في عملياتها على توفير المزيد من الرحلات العارضة لموسم العمرة الحالي، لنقل أكثر من 100 ألف معتمر عبر محطات جديدة، وفق قناة "الإخبارية".
بالإضافة إلى الرحلات المجدولة على شبكتها في كل من مدينتي أسوان والأقصر في جمهورية مصر العربية، ومدينتي أنقرة وغازي عنتاب في جمهورية تركيا.
والجزائر العاصمة ومدينتي قسنطينة ووهران في جمهورية الجزائر، ومدينة زيورخ في دولة سويسرا، ومدينة جربه في جمهورية تونس وطنجة وفاس وأغادير ومراكش والرباط ووجدة في مملكة المغرب.

أجهزة الخدمة الذاتية

وحرصت الخطوط السعودية على توفير التجهيزات اللازمة في المطارات لخدمة المعتمرين منذ بداية الموسم، والتي تتضمن إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، أجهزة الخدمة الذاتية، وخدمات الأمتعة.
الأمر الذي مكّنها من تحقيق معدلات تشغيلية متميزة، علاوة على منظومة الخدمات الإلكترونية في المنصات الرقمية التي تقدم تجربة مميزة لإنهاء الإجراءات بكل سهولة.


الأرقام المحققة مؤشر إيجابي

وأوضح الرئيس التنفيذي للحج والعمرة لمجموعة الخطوط السعودية عامر آل خشيل، أن الأرقام المحققة حتى اللحظة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الخطة، لا سيما في ظل الخبرات المتراكمة للناقل الوطني.
وأكد حرص المملكة على تعزيز تجربة السفر، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتوفير الخدمات المبتكرة التي تتكامل مع جهود مختلف القطاعات.
مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات حول العالم.

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