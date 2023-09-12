"الخطوط السعودية" أول شركة طيران تصل برحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية اليوم، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" و"daa International"، الشركة المشغلة لـ "مطار البحر الأحمر الدولي"، لتصبح "الخطوط السعودية" بموجبها أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي (RSI). اضافة اعلان





مطار البحر الأحمر الدولي



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو أن مشروع "مطار البحر الأحمر الدولي" يسير في مساره الصحيح ليتم تدشينه هذا العام إلى جانب أول 3 منتجعات في وجهة "البحر الأحمر"، مشيراً إلى أن المطار سيبدأ باستقبال الرحلات الداخلية من وإلى الرياض، وفي وقت لاحق من وإلى جدة، ثم التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024م.وأوضح باغانو أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ "الخطوط السعودية" بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى "مطار البحر الأحمر الدولي"، كما توفر هذه الاتفاقية إطار عمل للجهات الثلاث لإجراء أبحاث مشتركة حول استخدام وقود الطيران منخفض الكربون ووقود الطيران المستدام في "مطار البحر الأحمر الدولي"، كما سيتم تقييم استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي "الكهربائية" للحد من الانبعاثات الناتجة عن السفر الجوي إلى الوجهات التي تطورها "البحر الأحمر الدولية".