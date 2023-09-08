الجفاف يفقد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم خمس إنتاجه

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أكد رانجسيت هيانجرات، مدير شركة "تاي شوجر ميلرز" التايلاندية لإنتاج السكر، أن إنتاج السكر في تايلاند سينخفض بنحو الخمس في موسم الحصاد المقبل، بسبب الجفاف الشديد. اضافة اعلان

وقال رانجسيت "إن الإنتاج سينخفض بنسبة 18 في المائة ليصل إلى نحو تسعة ملايين طن في موسم 24/2023"، وفقا لـ"الوطن".





توقعات بزيادة الحرارة والجفاف





أزمة في إنتاج السكر في الهند





هروب الاستثمارات لقطاعات أخرى



وأضاف رانجسيت، "من المرجح أن تزداد حدة الحرارة والجفاف الشديدين في الأعوام المقبلة".وقال "قد يتحول بعض المزارعين إلى زراعة الكسافا"، على أمل أن يتحمل المحصول الحرارة بشكل أفضل، ومع هذا النوع من الجفاف، أشك أن أي محصول سينمو جيدا".وتعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، لذا فإن انخفاض الإنتاج سيضع مزيدا من الضغوط على السوق العالمية.وتسهم الحرارة الشديدة في الهند في أزمة السكر، ما يبرز كيفية تأثير تغير المناخ في أسواق الغذاء العالمية.ويتوقع رانجسيت أن تنخفض صادرات البلاد من السكر إلى ستة ملايين طن العام المقبل مقارنة بثمانية ملايين طن هذا العام.وأعلن مجلس الاستثمار في تايلاند تلقي طلبات استثمار بقيمة 30 مليار بات تايلاندي "843 مليون دولار" من شركات تايوانية لصناعة الإلكترونيات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ناريت تيردستيراسكودي أمين عام مجلس الاستثمار القول "إنه تم تقسيم الطلبات بين المشاريع المختلفة خلال أغسطس الماضي".