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صحيفة تواصل الالكترونية

"التنمية الصناعية": 700 مليار ريال استثمارات لـ 4 آلاف مشروع صناعي

صندوق التنمية الصناعية
صندوق التنمية الصناعية
أ أ
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قال صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية: إن خلال العقود الخمسة الماضية، قدم الصندوق دعما سخيا، إذ تجاوز اعتماد قروضه 180 مليار ريال.اضافة اعلان
وبلغت المشاريع 4 آلاف مشروعا صناعيا باستثمار تجاوز 700 مليار ريال.


تعزيز العلامة التجارية الوطنية

وأضاف سموه متحدثًا عن فرص تعزيز العلامة التجارية الوطنية في معرض صنع في السعودية: أن ما قدمه الصندوق منذ إطلاق الرؤية حتى اليوم يعادل ما قدمه الصندوق خلال 35 سنة الأولى منذ تأسيسه.


تمكين المنتديات والخدمات المحلية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري: إن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تركز على تمكين المنتديات والخدمات المحلية.
وأضاف، أن منذ إطلاق الهيئة بدأت في وضع آليات للمحتوى المحلي ضمن عمليات الشراء الحكومي، إذ أصبح المحتوى المحلي نقطة لاتخاذ القرار في بعض المنافسات والمشاريع الحكومية.


6 آلاف مصنع و45% من السوق

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) م. ماجد العرقوبي إن الكثير من المصانع اليوم بدأت في مدن ولدينا 6000 مصنع وحصتنا السوقية تبلغ 45% من السوق.
وأضاف متحدثًا عن الدعم المقدّم من الهيئة لدعم الصناعة الوطنية، أن الهيئة تعمل على تطوير شراكات نموذجية تكون مريحة للطرفين لتقديم المصنع الجاهز الذي يجعل المصنع يركز على أدواته الرئيسية وهي الصناعة.

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