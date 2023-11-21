الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم الثلاثاء القادم.. وظائف بقوات الدفاع الجوي

قوات الدافع الجوي
قوات الدفاع الجوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

 قريباً: انضم إلى قناة (السعودي للتوظيف) على (تليجرام) ليصلكم إشعار عند توفر المسميات الوظيفية وبقية التفاصيل.

الشروط:

1ـ  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2ـ أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
3ـ  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.
5ـ أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
6ـ اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
7ـ اجتياز الكشف الطبي.
8ـ إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
9ـ  في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.


طريقة التقديم:

 يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.


المصدر - (اضغط هنا).

طريقة التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار الذهب2
10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اقرأ أيضا

تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع أوبك+

إقفال طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بـ2.667 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اسعار الأسهم1
4:32 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

تمور المدينة
3:01 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

محسنات الخرسانة
1:55 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

ريال
1:38 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

بلغت 811 مليار ريال.. 50% ارتفاعاً بالودائع الإدخارية في البنوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى