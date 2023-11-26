التقديم الآن.. وظائف إدارية في جامعة الملك خالد بنظام العقود

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أعلنت جامعة
الملك خالد ممثلة في وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية عن طرح عدد (5) فرص وظيفية
للرجال والنساء بنظام العقود.
وفق الشروط العامة لعقود الإيرادات البديلة بجامعة الملك خالد وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:1- مدير
استثمار.
2- أخصائي استثمار مساعد.
3- أخصائي تحليل الأعمال.
4- أخصائي إدارة مخاطر.
5- محاسب ممارس أول.
الشروط العامة:1- أن
يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.
5- أن يكون لائقاً صحياً.
6- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
7- توفر اختبار القدرة المعرفية مع إرفاق درجة الاختبار.
8- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية وإرفاق درجة الاختبار (TOFEL / IELTS / STEP) إن وجدت.
موعد التقديم:التقديم مُتاح
بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/12هـ الموافق 2023/11/26م وينتهي التقديم يوم
الأربعاء بتاريخ 1445/05/15هـ الموافق 2023/11/29م.
طريقة التقديم:من خلال الرابط
التالي:
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