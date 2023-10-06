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صحيفة تواصل الالكترونية

التعاون الخليجي يؤكد: الوحدة الاقتصادية عام 2025

مجلس التعاون
لجنة التعاون المالي بمجلس التعاون
أ أ
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أكد الأمين العام لدول مجلس الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية.اضافة اعلان
وخصوصاً استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.


أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية بسلطنة سلطان بن سالم الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
وقال إن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس، تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم.


التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس

وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، فلا يمكن لأي تجمع إقليمي ما، أن يستكمل اندماجه إلا إذا توصل إلى استكمال اقتصادي شامل، وهو ما نتطلع إليه جميعا دولا وشعوبا خليجية.
وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل.


تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي

مشيرا إلى خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري.
ونوه إلى أن ذلك انعكس في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون.


انعكاسات إيجابية كبيرة

وأضاف، لا شك أن هذين الحدثين البارزين سيكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس تعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

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