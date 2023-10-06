التعاون الخليجي يؤكد: الوحدة الاقتصادية عام 2025

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أكد الأمين العام لدول مجلس الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية. اضافة اعلان

وخصوصاً استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.





أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي





التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس





تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي





انعكاسات إيجابية كبيرة



جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية بسلطنة سلطان بن سالم الحبسي، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاونوقال إن هذه التوجيهات من قادة دول المجلس، تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم.وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، فلا يمكن لأي تجمع إقليمي ما، أن يستكمل اندماجه إلا إذا توصل إلى استكمال اقتصادي شامل، وهو ما نتطلع إليه جميعا دولا وشعوبا خليجية.وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل.مشيرا إلى خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري.ونوه إلى أن ذلك انعكس في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون.وأضاف، لا شك أن هذين الحدثين البارزين سيكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس تعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.