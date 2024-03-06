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"التصنيع الوطنية": قبول استقالة الرئيس التنفيذي مطلق المريشد

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قبول استقالة الرئيس التنفيذي مطلق المريشد
أ أ
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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن قرار مجلس الإدارة بقبول استقالة المهندس مطلق بن حمد المريشد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارًا من تاريخ 31 مارس 2024م، وذلك لرغبته بالتقاعد.اضافة اعلان

قبول استقالة الرئيس التنفيذي مطلق المريشد

ويتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة عن خالص شكرهم وتقديرهم للمهندس مطلق المريشد على دوره الفاعل وجهوده المثمرة في تحسين أداء الشركة خلال فترة رئاسته، متمنين له التوفيق والنجاح.

تعيين الفواز في منصب الرئيس التنفيذي

ووفق"الاقتصادية"، فقد قرر المجلس تعيين فواز بن محمد الفواز في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من تاريخ 1 من إبريل إبريل 2024م.

فواز الفواز في سطور

ويمتلك الفواز خبرة تزيد عن 30 عامًا في العمل في مجال الصناعات البتروكيماوية العالمية، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية كان آخرها الرئيس التنفيذي للمالية في شركة التصنيع الوطنية منذ إبريل 2015.
ويحمل فواز الفواز شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وقد حصل على العديد من البرامج العليا التنفيذية والقيادية من عدد من المؤسسات التعليمية العالمية في مجالات الاستراتيجية المالية وأعمال الاندماج والاستحواذ وأعمال المخاطر والحوكمة.
ويرأس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة الكيميائية القابضة، وكذلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة".

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