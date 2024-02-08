الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما هذه الجريمة

التستر التجاري
أثناء تنفيذ حكم سابق - أرشيفية
أ أ
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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، توقيع عقوبة الحبس والغرامة على مقيم لاستخدامه السجل التجاري والحساباته البنكية الخاصة بأحد المواطنين.اضافة اعلان

تفاصيل واقعة التستر التجاري 


وفي التفاصيل التي أوردها البرنامج، تورط مواطن في التستر على أحد المقيمين باستغلال الاسم التجاري وتحويل مبالغ مالية لاتتناسب مع مهنته مندوب مبيعات، ناتجة عن نشاط غير النظامي خارج المملكة.
كما شمل ذلك إجراء تعاملات مالية مع مؤسسات وأفراد أكدت ممارسته نشاط التجارة دون رخصة تجارة وعمله لحسابه الخاص.
وباشرت فرق مكافحة التستر التجاري تنفيذ الحكم القضائي بالتشهير وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري. وتضمن الحكم الغرامة والسجن، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.

عقوبات نظام مكافحة التستر 

يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. 
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

إعفاء مرتكب جريمة التستر في هذه الحالات

لكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قال إنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
وأضاف أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها. 
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

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