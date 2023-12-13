التستر التجاري: لا يجوز منح غير السعودي أدوات التصرف المطلق في المنشأة

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لا يجوز منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة، باستثناء الأجنبي المرخص له بالاستثمار. اضافة اعلان





ممنوع منح غير السعودي أدوات التصرف في المنشأة



الحصول على مقابل مادي لا يتناسب مع عمله



نظر دعاوى التستر بالمحكمة الجزائية



الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار



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وأضاف البرنامج أنه لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي الذي لم يرخص له للاستثمار الأجنبي أدواتٍ تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.ويشمل ذلك: الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإضافتها لحسابه الشخصي.وتشمل أيضًا الحصول على عائد أو مقابل مادي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح.كما يُحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، وعدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقّعة على بياض، أو إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مؤخرا قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض.ويأتي القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.وأوضحت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.