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أصدر مجلس الوزراء اليوم قرارًا بشأن الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له بالمملكة.





الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له بالمملكة اضافة اعلان



وقرر المجلس الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له في المملكة، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم بالرياض.





خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء



واليوم، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.كما اطلع على تقارير سنوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.