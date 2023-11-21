التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

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أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وروسيا. اضافة اعلان





نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية





حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة





معلومات إضافية حول التحقيق



ويأتي هذا القرار وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022.وينص النظام في المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات السعودية الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط: (www.gaft.gov.sa) والدخول على صفحة تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة.