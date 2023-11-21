التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

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أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد
واردات السعودية من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات منشأ
أو المصدرة من الصين، وروسيا.
ويأتي هذا القرار وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر
بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
وينص النظام في المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات السعودية الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".