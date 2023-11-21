الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

محسنات الخرسانة
مصانع الخرسانة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وروسيا.اضافة اعلان


نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

ويأتي هذا القرار وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
وينص النظام في المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات السعودية الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".


حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.


معلومات إضافية حول التحقيق

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط: (www.gaft.gov.sa) والدخول على صفحة تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة.

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار الذهب2
10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اقرأ أيضا

تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع أوبك+

إقفال طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بـ2.667 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اسعار الأسهم1
4:32 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

قوات الدافع الجوي
3:27 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التقديم الثلاثاء القادم.. وظائف بقوات الدفاع الجوي

تمور المدينة
3:01 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

ريال
1:38 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

بلغت 811 مليار ريال.. 50% ارتفاعاً بالودائع الإدخارية في البنوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى