التجارة تغرم وكالة سيارات في خميس مشيط 50 ألف ريال.. لهذا السبب

أ أ

فرضت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاما. اضافة اعلان





14 يومًا المدة النظامية لتوفير القطع النادرة



مخالفة عدم توفير قطع الغيار في المدة المحددة



تغريم الوكالة 50 ألف ريال وفقا للنظام



حقوق وواجبات المستهلك في التسوق الإلكتروني



6 حقوق للمستهلك بداية من تأكيد العقد



5 واجبات أهمها قابلية المتنج للإرجاع



وتبلغ المدة النظامية التي يجب على وكالات السيارات الالتزام بها لتوفير القطع ذات الطالب النادر هى 14 يوماً.وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات، تمكنت من ضبط إحدى وكالات السيارات.وقد ارتكبت مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، حيث تمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً.وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقاً لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.وكان وزارة التجارة قد أوضحت الحقوق والواجبات بالنسبة للمستهلك في التسوّق الإلكتروني، داعية إلى الاطلاع على دليل حقوق وواجبات المستهلك.وأفادت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على منصة إكس- أن الحقوق تشمل تأكيد إبرام العقد وتاريخه، إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام وتاريخ استلام المنتج ومكانه وخدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان "إن وجد"وأضافت": الواجبات تتضمن التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء، والتأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.