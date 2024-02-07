"التجارة" تستدعي 360 مكيف شباك "يورك" لسبب خطير

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قررت وزارة التجارة، استدعاء 360 مكيف شباك "YORK" 2020
لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
استدعاء 360 مكيف شباك "يورك" لسبب خطيرواتخذت الوزارة إجراء التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recall.sa،
والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ
الشراء نقدًا.
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أسعار السلع شاملة ضريبة القيمة المضافةوكررت وزارة التجارة تأكيدها على أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق
شاملة لضريبة القيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية
مطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة.
السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافةوأوضحت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة
المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، وأنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو
اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.
لا تتجاوز قيمة السلعة السعر المعروض عليهاوبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على
الرف، يجب أن يكون شامل للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100
ريال.
وأضافت، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).