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"التجارة" تستدعي 360 مكيف شباك "يورك" لسبب خطير

مكيف وورك
وزارة التجارة
أ أ
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قررت وزارة التجارة، استدعاء 360 مكيف شباك "YORK" 2020 لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

استدعاء 360 مكيف شباك "يورك" لسبب خطيراضافة اعلان

واتخذت الوزارة إجراء التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recall.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

أسعار السلع شاملة ضريبة القيمة المضافة

وكررت وزارة التجارة تأكيدها على أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية مطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة.

السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، وأنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

لا تتجاوز قيمة السلعة السعر المعروض عليها

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة  معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شامل للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال.
وأضافت، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).

الإبلاغ عن المراكز التجارية غير الملتزمة "بلاغ تجاري"

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).

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