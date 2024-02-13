"التجارة" تستدعي 2495 سيارة مازدا "CX-60 / CX-90" 2024 لخلل خطير

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قررت وزارة التجارة استدعاء 2495 مركبة مازدا "CX-60 / CX-90" 2024، وذلك لخلل في الزنبرك الداخلي
لنظام التوجيه بعجلة القيادة.
استدعاء 2495 سيارة مازدا لخلل خطيروقالت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة، مما يزيد من
احتمالية وقوع حادث.
واتخذت الوزارة إجراء التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجارء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
التجارة تحذر من المواقع والأشخاص الوهميينوحذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة
وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدّعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الاتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.
تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان والعيدوأعلنت وزارة التجارة تقديم موسم
تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين ابتداءً من شهر
شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.
التقديم على تراخيص التخفيضاتويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر
الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال (من هنا).
وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ (20 من فبراير 2024م) وحتى 5 من شوال 1445هـ (14 من إبريل 2024م).