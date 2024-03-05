البيتكوين تتجاوز 67 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق

أ أ

اقتربت عملة البيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت 67 ألف دولار.

وشارفت أكبر أصول العملة المشفرة على الوصول إلى أعلى مستوى قياسي لها عند 69 ألف دولار، حيث اقتربت بسرعة من القيمة السوقية للفضة التي تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار.

وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة نيكسو، أمس الاثنين، "ما نشهده اليوم (أمس)... قد يكون إعادة لما حدث في أوائل الأسبوع الماضي عندما ارتفعت عملة البيتكوين بمقدار 10000 دولار في غضون يومين".





القيمة السوقية للبيتكوين 1.3 تريليون دولار



تداول صناديق بيتكوين



مع اقتراب عملة البيتكوين يوم الاثنين من أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021، فقد تجاوزت أيضًا عتبة القيمة السوقية البالغة 1.3 تريليون دولار وتقترب الآن من القيمة السوقية للفضة البالغة 1.4 تريليون دولار، وفقًا لشركة "كمبنيز ماركت كاب" لتعقب القيم السوقية للعملات الرقمية.وسجلت ثاني أكبر عملة مشفرة، إيثر، أيضًا مكاسب كبيرة يوم الاثنين حيث تجاوزت 3600 دولار للمرة الأولى منذ يناير 2022.وساعد ارتفاع أسعار بيتكوين على تداول قوي لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك، والذي سجل حجمًا يزيد عن 2 مليار دولار قبل إغلاق السوق يوم الإثنين، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وفي اليوم الأول لتداول صناديق بيتكوين في البورصة الشهر الماضي في بورصة نيويورك، تجاوزت العملة المشفرة مليار دولار في الساعة الأولى.وكانت لجنة الأمن والبورصة قد وافقت على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين في بورصة نيويورك في اليوم السابق - 10 يناير.وحذر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، جاري جينسلر، من أنه على الرغم من موافقة اللجنة، إلا أنها لا تؤيد عملة البيتكوين، التي وصفها بأنها "مضاربة" و"متقلبة" ومرتبطة "بنشاط غير مشروع بما في ذلك برامج الفدية وغسل الأموال والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب".وقال جينسلر: "يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين بشأن عدد لا يحصى من المخاطر المرتبطة بعملة البيتكوين والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة".