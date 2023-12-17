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البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي "ساما"
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في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، أعلن البنك المركزي "ساما" صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).اضافة اعلان
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

تمويل العميل لشراء السلع والخدمات من المتاجر

وشملت القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.
وبما يساهم في نمو النشاط  واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

أحكام الحصول على الترخيص والتنظيم الداخلي

وقضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
وكذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.

مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

وطرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط).

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