البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها

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في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، أعلن البنك المركزي "ساما" صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL). اضافة اعلان

وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.





تمويل العميل لشراء السلع والخدمات من المتاجر



قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل



أحكام الحصول على الترخيص والتنظيم الداخلي



مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل



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