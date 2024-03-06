البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6%

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قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأفاد البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.





سبب رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة



السيطرة على التوقعات التضخمية



وحسب "القاهرة 24"، فقد قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.