الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6%

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أ أ
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قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.اضافة اعلان
 وأفاد البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

سبب رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة

وحسب "القاهرة 24"، فقد قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

السيطرة على التوقعات التضخمية

كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

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