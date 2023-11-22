الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

البنك الدولي
البنك الدولي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي، يعرب اليعربي، أن المملكة هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تلعب دورًا أساسًا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية.اضافة اعلان


ملتقى العالم العربي الفرص والتحديات

وقال اليعربي، على هامش مشاركته في ملتقى «العالم العربي، الفرص والتحديات» في جامعة هارفارد، إن المملكة لها وزنها العالمي.
وأضاف، وما دعمها الكبير الذي قدمته إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي للدول المنخفضة الدخل، إلا دليل على الدور الكبير والديناميكي والمتنامي لها، فضلاً عن أنها هي صمام أمان المنطقة.


جهود المملكة في ملف التغير المناخي

وعلق على جهود المملكة فيما يتعلق بملف التغيير المناخي، ممتدحًا تلك الجهود الريادية، مما جعلها مصدرًا للإشادات العالمية، بما يتعلق بمبادراتها العالمية الخاصة بالبيئة والمناخ.
جاء تصريحات اليعربي في حضور عدد من سفراء الدول العربية وبمشاركة طلابية من النادي السعودي، وبحضور المهتمين بالسياسة والثقافة والمجال العلمي والأكاديمي.


النهضة التنموية في مختلف المجالات

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتطورات التي تشهدها المملكة، وبالنهضة التنموية في مختلف المجالات، منها المشاريع الكبرى في مختلف المدن.
وتقدم جامعات المملكة في التصنيفات الدولية، وإسهامات المرأة السعودية في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني، وخطط المملكة الطموحة في مختلف المجالات.


دعم القيادة للاستثمار في الكادر البشري

ونوهت رئيسة النادي السعودي بجامعة هارفارد، ملاك الهدلق، بدعم القيادة الكبير بالاستثمار في الكادر البشري، وفي مقدمته برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إلى أرقى الجامعات العالمية.

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار الذهب2
10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اقرأ أيضا

تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع أوبك+

إقفال طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بـ2.667 مليار ريال

ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الموارد البشرية 2:38 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

الموارد البشرية تعلن شراكتها العلمية مع منظمة العمل والبنك الدوليين

أسعار النفط 14 5:21 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

قد يصل لـ157 دولارًا.. 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في غزة

اقرأ أيضا

قوات الدافع الجوي
3:27 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التقديم الثلاثاء القادم.. وظائف بقوات الدفاع الجوي

تمور المدينة
3:01 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

محسنات الخرسانة
1:55 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

ريال
1:38 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

بلغت 811 مليار ريال.. 50% ارتفاعاً بالودائع الإدخارية في البنوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى