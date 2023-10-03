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"البرني".. "جوهرة العلا" التي تزود المملكة بأجود التمور

تمر البرني في العلا
تمور العلا
أ أ
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يتربع "البرني" على عرش أنواع التمور التي تشتهر بها محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، والتي تتميز بإنتاج أنواع مختلفة من التمور.اضافة اعلان
ويصف عدد من المزارعين "البرني" على أنه "جوهرة العلا" لما يشكله من قيمة اقتصادية، وزراعية، وغذائية عالية، حيث يشكل إنتاج البرني ٨٠٪؜ من تمورها.


القهوة والبرني عنوان تميز المنطقة

 ويستقبل أهالي العُلا ضيوفهم بالقهوة السعودية وتمر البرني الشهير الذي أصبح عنوانًا للكرم وتقديرًا للضيف نظير جودته المتميزة ولما يملكه من قيمة غذائية عالية.


مزادات ومهرجات التمور وأعلى المبيعات

ويتباهى المنطقة وأهلها بتمر البرني خلال مزادات ومهرجانات التمور لثقتهم العالية فيه بتحقيق أعلى المبيعات وحصد أعلى أرقام الصادرات لكثرة الطلب عليه داخل وخارج المملكة.


طرق التخزين التقليدية لمزارعي العلا

 وشهد "البرني" طرق التخزين التقليدية والحديثة لمزارعي العلا وكان من أشهر تلك الطرق قديمًا "الشنة"، التي عرفت بأنها إحدى وسائل حفظ التمور لدى أهالي محافظة العلا.


طريقة الحفظ تدعم التسوق

ويبقى بهذه الطريقة الرائعة للحفظ، التمر محتفظًا بجودته لفترة طويلة؛ بهدف تسويقه وتحصيل عائد مادي يتناسب مع جودته العالية.

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