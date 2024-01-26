"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار بما يعادل 18.75 مليار ريال. اضافة اعلان

ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.





توزيع الطرح على 3 شرائح



نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية



الموارد الـ 4 لتمويل الصندوق



1 - الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 20292 - الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .20343 - الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف: أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى.ويأتي الطلب المرتفع انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيرًا.وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.