"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 23.08% من شركة "مبكو" لإنتاج الورق

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اكتمل استثمار صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق" في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة. اضافة اعلان





"الاستثمارات العامة" يمتلك 23.08% من "مبكو"



تعزيز سلاسل الإمداد المحلية



تمكين 13 قطاعًا حيويًا



التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية



التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات



وأصدرت مبكو مؤخرا أسهم جديدة للاكتتاب لزيادة رأس مالها، وتعد الشركة رائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياويهدف الصندوق من خلال استثماره إلى تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة.ويسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق إستراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية.ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشـــاريع التطويـــر العقـــاري والبناء والتشييد؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذا أولوية في إستراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد.وأوضح مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق محمد الداود، أن استثمار الصندوق في شركة مبكو يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء.وتمكن الاستثمارات الجديدة الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية.من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة مبكو المهندس سامي الصفران: "يُسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية.ويوفر الاستثمار المزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع, فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام، بفضل إستراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات.وتعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة.