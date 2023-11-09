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"الاستثمارات العامة" يستثمر 250 مليون دولار في مجموعة صينية للسيارات الكهربائية

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
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يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF»، مباحثات مع المجموعة الصينية Human Horizons  لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لاستثمار 250 مليون دولار فيها.اضافة اعلان


قيمة الشركة تقدر بـ 3 مليارات دولار

ومن المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة في الشركة، التي تقدر قيمتها عند 3 مليارات دولار.


جمع مليار دولار من القطاع الخاص

وتدرس مجموعة Human Horizons، جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص لدعم نمو أعمالها. وفقا لـ "عكاظ".
إضافة إلى خيارات إجراء طرح عام أولي لأسهمها. وتبنت المملكة مبادرة طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن حملتها لتنويع الاقتصاد.


إنشاء مركز تصنيع السيارات الكهربائية

وتعتزم المملكة ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».


شركة لوسيد موتورز الأمريكية

وتعتزم شركة «لوسيد موتورز» الأمريكية، التي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الإنتاج المستهدف في المملكة.

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