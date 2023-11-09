"الاستثمارات العامة" يستثمر 250 مليون دولار في مجموعة صينية للسيارات الكهربائية

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يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF»، مباحثات مع المجموعة الصينية Human Horizons لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لاستثمار 250 مليون دولار فيها.
ومن المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة في الشركة، التي
تقدر قيمتها عند 3 مليارات دولار.
قيمة الشركة تقدر بـ 3 مليارات دولار
وتدرس مجموعة Human
Horizons، جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمرين من
القطاع الخاص لدعم نمو أعمالها. وفقا لـ "عكاظ".
جمع مليار دولار من القطاع الخاص
إضافة إلى خيارات إجراء طرح عام أولي لأسهمها. وتبنت المملكة مبادرة طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن حملتها لتنويع الاقتصاد.