"الاستثمارات العامة" يستثمر 250 مليون دولار في مجموعة صينية للسيارات الكهربائية

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يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF»، مباحثات مع المجموعة الصينية Human Horizons لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لاستثمار 250 مليون دولار فيها. اضافة اعلان





قيمة الشركة تقدر بـ 3 مليارات دولار





جمع مليار دولار من القطاع الخاص





إنشاء مركز تصنيع السيارات الكهربائية





شركة لوسيد موتورز الأمريكية



ومن المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة في الشركة، التي تقدر قيمتها عند 3 مليارات دولار.وتدرس مجموعة Human Horizons، جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص لدعم نمو أعمالها. وفقا لـ "عكاظ".إضافة إلى خيارات إجراء طرح عام أولي لأسهمها. وتبنت المملكة مبادرة طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن حملتها لتنويع الاقتصاد.وتعتزم المملكة ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».وتعتزم شركة «لوسيد موتورز» الأمريكية، التي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الإنتاج المستهدف في المملكة.